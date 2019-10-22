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В ДТП в Крыму погибли два человека 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 2 часа назад
В ДТП в Крыму погибли два человека
Фото: nsn.fm
Двое человек погибли и пятеро пострадали в аварии с участием трех автомобилей в районе крымского села Полтавка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
По имеющимся данным, водитель машины марки Lada выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с "Газелью" и одновременно с "ВАЗ 2102", который ехал следом.
Два пассажира Lada погибли, водитель авто получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован. Телесные повреждения разной степени опасности также получили три пассажира "Газели" и один пассажир "ВАЗ".
Пресс-служба ведомства сообщает, что пострадавшим уже оказана необходимая помощь, а на месте происшествия восстановлено бесперебойное движение транспорта.
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ДТП , Lada , ВАЗ 2102
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