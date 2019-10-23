Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа причина высокой аварийности на «Тавриде» в Крыму 

Рамблер + ещё 1 29 минут назад
Крым: в чем причина постоянных аварий на трассе «Таврида»
Фото: Car.ru
Начальник управления ГИБДД по республике Крым Анатолий Борисенко рассказал, почему на трассе «Таврида» происходит много ДТП, сообщает РИА Новости. По его словам, все дело в нарушениях ПДД.
Борисенко подчеркнул, что основная причина возникновения автомобильных аварий — несоблюдение скоростного режима, а также выезд на встречную полосу и засыпание водителей за рулем. При этом главный автоинспектор Крыма отметил, что, пока дорожные работы на «Тавриде» не прекратятся, высокий уровень аварийности будет сохраняться.
«В 2020 году, когда на ней будет четыре полноценные полосы для движения, будет легче. С момента ввода этого участка дороги зафиксировано 132 ДТП, в которых 35 человек погибли, 232 получили ранения», — приводит агентство слова своего собеседника.
По словам Борисенко, чтобы избежать ДТП необходимо двигаться по «Тавриде» в пределах рекомендуемого скоростного режима — около 60 км/ч. Ограничение выставлено в связи с проведением ремонтных работ, которые ещё не закончены.
В середине июля, как сообщал «Рамблер», общественники при поддержке столичных водителей предложили способ, как избежать высокой аварийности на Кутузовском проспекте в Москве: они попросили российские власти установить на «дороге смерти» разделительное ограждение. Активисты подсчитали, что за последние четыре года на разных участках дороги погибло 47 человек, ещё 427 получили различные травмы. Одной из причин возникновения смертельных аварий активисты считают отсутствие посередине проезжей части «отбойника». Против инициативы выступили представители Федеральной службы охраны, подчёркивая, что трасса имеет федеральный статус. Именно поэтому, регулированием движения на этом участке занимается не ГИБДД, а ФСО, в компетенцию которой не входит установка разделительного ограждения.
Из-за повышения утильсбора вырастут цены на автомобили
Комментарии1
ДТП , Анатолий Борисенко , ГИБДД , Федеральная служба охраны , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы города, где заметно снизилось число ДТП
Названы города, где заметно снизилось число ДТП
Почему спидометр обманывает водителя
Почему спидометр обманывает водителя
ТОП-5 автомобилей 2020 года
ТОП-5 автомобилей 2020 года
Сколько автомобилей эвакуируют в Москве ежедневно
Сколько автомобилей эвакуируют в Москве ежедневно
Lexus в Токио: четыре мотора и экран на потолке
Lexus в Токио: четыре мотора и экран на потолке
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
01:03
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
Другое ДТП
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
05:20
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
ДТП
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
01:00
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
ДТП
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
00:15
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
ДТП
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение