Крым: в чем причина постоянных аварий на трассе «Таврида»

Начальник управления ГИБДД по республике Крым Анатолий Борисенко рассказал, почему на трассе «Таврида» происходит много ДТП, сообщает РИА Новости. По его словам, все дело в нарушениях ПДД.
Борисенко подчеркнул, что основная причина возникновения автомобильных аварий — несоблюдение скоростного режима, а также выезд на встречную полосу и засыпание водителей за рулем. При этом главный автоинспектор Крыма отметил, что, пока дорожные работы на «Тавриде» не прекратятся, высокий уровень аварийности будет сохраняться.
«В 2020 году, когда на ней будет четыре полноценные полосы для движения, будет легче. С момента ввода этого участка дороги зафиксировано 132 ДТП, в которых 35 человек погибли, 232 получили ранения», — приводит агентство слова своего собеседника.
По словам Борисенко, чтобы избежать ДТП необходимо двигаться по «Тавриде» в пределах рекомендуемого скоростного режима — около 60 км/ч. Ограничение выставлено в связи с проведением ремонтных работ, которые ещё не закончены.
В середине июля, как сообщал «Рамблер», общественники при поддержке столичных водителей предложили способ, как избежать высокой аварийности на Кутузовском проспекте в Москве: они попросили российские власти установить на «дороге смерти» разделительное ограждение. Активисты подсчитали, что за последние четыре года на разных участках дороги погибло 47 человек, ещё 427 получили различные травмы. Одной из причин возникновения смертельных аварий активисты считают отсутствие посередине проезжей части «отбойника». Против инициативы выступили представители Федеральной службы охраны, подчёркивая, что трасса имеет федеральный статус. Именно поэтому, регулированием движения на этом участке занимается не ГИБДД, а ФСО, в компетенцию которой не входит установка разделительного ограждения.