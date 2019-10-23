Крым: в чем причина постоянных аварий на трассе «Таврида»

Названа причина высокой аварийности на «Тавриде» в Крыму

Начальник управления ГИБДД по республике Крым Анатолий Борисенко рассказал, почему на трассе «Таврида» происходит много ДТП, сообщает РИА Новости. По его словам, все дело в нарушениях ПДД.

Борисенко подчеркнул, что основная причина возникновения автомобильных аварий — несоблюдение скоростного режима, а также выезд на встречную полосу и засыпание водителей за рулем. При этом главный автоинспектор Крыма отметил, что, пока дорожные работы на «Тавриде» не прекратятся, высокий уровень аварийности будет сохраняться.

«В 2020 году, когда на ней будет четыре полноценные полосы для движения, будет легче. С момента ввода этого участка дороги зафиксировано 132 ДТП, в которых 35 человек погибли, 232 получили ранения», — приводит агентство слова своего собеседника.

По словам Борисенко, чтобы избежать ДТП необходимо двигаться по «Тавриде» в пределах рекомендуемого скоростного режима — около 60 км/ч. Ограничение выставлено в связи с проведением ремонтных работ, которые ещё не закончены.