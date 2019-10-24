Следователи определили гражданство погибших в грузовике в Англии

Судмедэксперты выяснили, что 39 человек, найденные мертвыми в прицепе грузовика в британском Эссексе, были гражданами Китая, передает Радио Sputnik.

Грузовик обнаружили в среду ночью. В его кузове, по предварительной информации, находились тела 38 взрослых и одного подростка.

По данным правоохранителей, грузовик следовал из Болгарии и въехал в британский порт Холихед 19 октября. Он расположен более чем в 300 милях от места, где были обнаружены тела. Британская полиция задержала 25-летнего водителя грузовика Мо Робинсона из Северной Ирландии. По словам местных властей, семья мужчины узнала об его задержании по телевизору.