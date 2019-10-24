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Следователи определили гражданство погибших в грузовике в Англии 

Газета.Ru + ещё 64 4 часа назад
Следователи определили гражданство погибших в грузовике в Англии
Фото: Вечерняя Москва
Судмедэксперты выяснили, что 39 человек, найденные мертвыми в прицепе грузовика в британском Эссексе, были гражданами Китая, передает Радио Sputnik.
Грузовик обнаружили в среду ночью. В его кузове, по предварительной информации, находились тела 38 взрослых и одного подростка.
По данным правоохранителей, грузовик следовал из Болгарии и въехал в британский порт Холихед 19 октября. Он расположен более чем в 300 милях от места, где были обнаружены тела. Британская полиция задержала 25-летнего водителя грузовика Мо Робинсона из Северной Ирландии. По словам местных властей, семья мужчины узнала об его задержании по телевизору.
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