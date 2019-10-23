В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Полицейские британского графства Эссекс обнаружили в грузовике 39 тел, передает The Independent.

Уточняется, что среди умерших был подросток.

Грузовик с трупами был найден в промышленном парке в Эссексе. По подозрению в массовом убийстве следствие задержало 25-летнего водителя транспортного средства. Согласно сведениям полицейских, он родом из Северной Ирландии, а недавно приехал в Британию из Болгарии.

Полиция продолжает расследование по факту случившегося. Главным образом оно направлено на поиск причин произошедшего.