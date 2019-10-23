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В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами 

Газета.Ru + ещё 23 2 часа назад
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Фото: Газета.Ru
Полицейские британского графства Эссекс обнаружили в грузовике 39 тел, передает The Independent.
Уточняется, что среди умерших был подросток.
Грузовик с трупами был найден в промышленном парке в Эссексе. По подозрению в массовом убийстве следствие задержало 25-летнего водителя транспортного средства. Согласно сведениям полицейских, он родом из Северной Ирландии, а недавно приехал в Британию из Болгарии.
Полиция продолжает расследование по факту случившегося. Главным образом оно направлено на поиск причин произошедшего.
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ДТП , The Independent
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