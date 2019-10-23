В Адыгее автомобиль сорвался с моста, трое погибли

В Адыгее в результате падения машины с моста погибли три человека

Три человека погибли в результате падения машины с моста в Адыгее, сообщает МВД по республике.

ДТП произошло в ночь на среду на участке трассы Краснодар-Верхнебаканский между поселками Яблоновский и Энем.

"Прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции установлено, что 23-летний житель поселка Яблоновского, находясь за рулем иномарки, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с дороги, с последующим падением с моста. В результате ДТП двое находившихся в салоне машины парней… скончались на месте аварии", — говорится в сообщении.

Водитель иномарки был доставлен в больницу, "где от полученных в результате ДТП травм скончался", добавили в МВД.