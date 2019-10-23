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В Адыгее в результате падения машины с моста погибли три человека 

РИА Новости + ещё 3 16 часов назад
В Адыгее автомобиль сорвался с моста, трое погибли
Фото: МВД по Республике Адыгея
Три человека погибли в результате падения машины с моста в Адыгее, сообщает МВД по республике.
ДТП произошло в ночь на среду на участке трассы Краснодар-Верхнебаканский между поселками Яблоновский и Энем.
"Прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции установлено, что 23-летний житель поселка Яблоновского, находясь за рулем иномарки, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с дороги, с последующим падением с моста. В результате ДТП двое находившихся в салоне машины парней… скончались на месте аварии", — говорится в сообщении.
Водитель иномарки был доставлен в больницу, "где от полученных в результате ДТП травм скончался", добавили в МВД.
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ДТП , ГИБДД , МВД
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