Танк проехался по городу и врезался в легковушку

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Танк проехался по российскому городу и врезался в легковушку 

Lenta.ru + ещё 5 3 часа назад
Танк на полном ходу проехал на красный свет светофора на перекрестке в Костроме и врезался в легковой автомобиль, стоящий на встречной полосе. Снятое очевидцами видео опубликовано в YouTube.
По информации K1NEWS.RU, столкновение произошло на пересечении улиц Юрия Смирнова и Шагова после того, как военную технику занесло влево. В ГИБДД ситуацию пока не комментировали.
В начале сентября солдат-контрактник погиб в ходе танковых занятий под водой на полигоне в Забайкальском крае. Его напарнику удалось спастись.
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ДТП , Видео , ГИБДД
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