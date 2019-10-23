Погиб екатеринбургский бизнесмен-сыровар Максим Соболев

Накануне, 22 октября, в Крыму в результате ДТП погиб известный в Екатеринбурге сыровар Максим Соболев . Как рассказали «АиФ-Урал» коллеги бизнесмена, трагедия произошла днем в Севастополе.

«Максим был в деловой поездке в Крыму. Туда же транспортной компанией он отправил недавно купленный мотоцикл — покататься. У него когда-то был мотоцикл, давно не ездил. В один из моментов не уступил дорогу автомобилю», — говорит собеседник. По его словам, с места аварии мужчину госпитализировали, но спасти его жизнь медики не смогли — слишком сильны были повреждения внутренних органов.

За телом Максима Соболева в Крым поехала его вдова. Представители бренда «Соболев Сыр» сообщили, что производство сыра продолжится.

Редакция «АиФ-Урал» выражает соболезнования родным и близким Максима Соболева.