Американец заживо сгорел в Tesla

«Смертельная ловушка»: погибшего врача не смогли извлечь из Tesla

В США подали иск к производителю электромобилей Tesla после аварии, в которой спасатели не смогли извлечь водителя из машины.

Как сообщает Washington Post, врач-анестезиолог Омар Аван потерял контроль над дорогой и врезался в пальму. После столкновения загорелась литий-ионная батарея Tesla. Спасатели пытались извлечь водителя из машины, но не смогли открыть ее, поскольку модель S не предусматривает дверных ручек с внешней стороны.

«Огонь охватил автомобиль, и доктор Аван обгорел до неузнаваемости — все потому, что у модели S не предусмотрены внешние дверные ручки или другие способы открыть двери. Также модель характеризуется высоким риском воспламеняемости. Эти дефекты превратили автомобиль в смертельную ловушку», — говорится в иске.

Представители компании Tesla пока не прокомментировали иск.

Это не первый инцидент с возгоранием батарей Tesla, напоминает РИА «Новости». В апреле на подземной парковке в Шанхае из-за возгорания батареи взорвался автомобиль, причинив ущерб припаркованной рядом машине.

По данным компании Tesla, с 2012 по 2018 годы фиксировался один случай возгорания на каждые 170 млн миль пробега. При этом в учет берутся возгорания, связанные с внешними факторами, в том числе поджоги. Согласно данным ассоциации противопожарной безопасности и минтранса США, из всех автомобилей в стране загорается один на каждые 19 млн миль пробега.