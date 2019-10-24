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«Смертельная ловушка»: погибшего врача не смогли извлечь из Tesla 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Американец заживо сгорел в Tesla
Фото: Reuters
В США подали иск к производителю электромобилей Tesla после аварии, в которой спасатели не смогли извлечь водителя из машины.
Как сообщает Washington Post, врач-анестезиолог Омар Аван потерял контроль над дорогой и врезался в пальму. После столкновения загорелась литий-ионная батарея Tesla. Спасатели пытались извлечь водителя из машины, но не смогли открыть ее, поскольку модель S не предусматривает дверных ручек с внешней стороны.
«Огонь охватил автомобиль, и доктор Аван обгорел до неузнаваемости — все потому, что у модели S не предусмотрены внешние дверные ручки или другие способы открыть двери. Также модель характеризуется высоким риском воспламеняемости. Эти дефекты превратили автомобиль в смертельную ловушку», — говорится в иске.
Представители компании Tesla пока не прокомментировали иск.
Это не первый инцидент с возгоранием батарей Tesla, напоминает РИА «Новости». В апреле на подземной парковке в Шанхае из-за возгорания батареи взорвался автомобиль, причинив ущерб припаркованной рядом машине.
По данным компании Tesla, с 2012 по 2018 годы фиксировался один случай возгорания на каждые 170 млн миль пробега. При этом в учет берутся возгорания, связанные с внешними факторами, в том числе поджоги. Согласно данным ассоциации противопожарной безопасности и минтранса США, из всех автомобилей в стране загорается один на каждые 19 млн миль пробега.
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Комментарии13
ДТП , Tesla , РИА Новости
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