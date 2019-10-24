В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали

Два человека погибли, 12 пострадали в результате ДТП в китайском городе Шанхай на востоке страны, сообщает местная полиция.

Инцидент произошел утром в четверг в 9.25 по местному времени (4.25 мск) в районе Путо на пересечении улиц Дадухэ и Цзиньшацзян.

Полиция не уточняет детали происшествия, неизвестно, было ли это столкновение с другим транспортным средством или наезд на людей, известно лишь, что виновником ДТП стал 63-летний житель Шанхая по фамилии Чэнь.