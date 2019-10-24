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Международный автобус попал в ДТП на Украине, есть жертвы 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Международный автобус попал в ДТП на Украине
Фото: РИА Новости
В Ровенской области автобус международного сообщения, который ехал из Киева в Варшаву, попал в смертельное ДТП, сообщила пресс-служба областного отделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел на автодороге Киев-Варшава, вблизи села Федоровка Сарненского района, сообщается на сайте службы.
«В результате ДТП второй водитель автобуса погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса госпитализированы», — говорится в сообщении.
В автобусе находился 31 пассажир, из них 13 подростков (13-16 лет). Остальные пассажиры после осмотра работников медицинской помощи от госпитализации отказались.
Ранее в Петербурге столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали восемь человек. После ДТП машины вылетели на пешеходный переход.
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