Международный автобус попал в ДТП на Украине, есть жертвы

В Ровенской области автобус международного сообщения, который ехал из Киева в Варшаву, попал в смертельное ДТП, сообщила пресс-служба областного отделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел на автодороге Киев-Варшава, вблизи села Федоровка Сарненского района, сообщается на сайте службы.

«В результате ДТП второй водитель автобуса погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса госпитализированы», — говорится в сообщении.

В автобусе находился 31 пассажир, из них 13 подростков (13-16 лет). Остальные пассажиры после осмотра работников медицинской помощи от госпитализации отказались.

Ранее в Петербурге столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали восемь человек. После ДТП машины вылетели на пешеходный переход.