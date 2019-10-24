В Москве грузовик столкнулся с трубой и загорелся

На видео , снятом проезжающими рядом очевидцами, видна фура, которую полностью охватил огонь.

В Москве грузовик столкнулся с трубой и загорелся. Инцидент произошел на юге столицы, на улице Маршала Савицкого.

На кадрах с места происшествия виден сильный пожар, охвативший грузовик целиком. Фура полыхает, освещая проезжую часть. Ролик опубликован в сообществе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети VK.

Для ликвидации пламени свидетели вызвали пожарный расчет. По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек.