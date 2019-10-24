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В Москве грузовик столкнулся с трубой и загорелся 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Москве грузовик столкнулся с трубой и загорелся
Фото: ТК «Звезда»
На видео, снятом проезжающими рядом очевидцами, видна фура, которую полностью охватил огонь.
В Москве грузовик столкнулся с трубой и загорелся. Инцидент произошел на юге столицы, на улице Маршала Савицкого.
На кадрах с места происшествия виден сильный пожар, охвативший грузовик целиком. Фура полыхает, освещая проезжую часть. Ролик опубликован в сообществе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети VK.
Для ликвидации пламени свидетели вызвали пожарный расчет. По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек.
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