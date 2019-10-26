Названо количество мотоциклистов, погибших в Москве в 2019 году

В Москве за 2019 год в авариях погибло 45 мотоциклистов. Основными причинами гибели стали превышение скоростного режима и отсутствие необходимой экипировки, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

— Это на 12 процентов меньше, чем в 2018. Погибли 45 человек — это почти в два раза меньше, чем в 2013, — указано в сообщении ЦОДД, опубликованном в Twitter.

Подчеркивается, что цифра за этот год на семь процентов выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Всего за сезон в столице произошло 650 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов.