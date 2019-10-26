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Названо количество мотоциклистов, погибших в Москве в 2019 году 

Вечерняя Москва + ещё 6 3 часа назад
Названо количество мотоциклистов, погибших в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве за 2019 год в авариях погибло 45 мотоциклистов. Основными причинами гибели стали превышение скоростного режима и отсутствие необходимой экипировки, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
— Это на 12 процентов меньше, чем в 2018. Погибли 45 человек — это почти в два раза меньше, чем в 2013, — указано в сообщении ЦОДД, опубликованном в Twitter.
Подчеркивается, что цифра за этот год на семь процентов выше, чем за аналогичный период 2018 года.
Всего за сезон в столице произошло 650 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов.
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Теги:
ДТП
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