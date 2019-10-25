Устроивший стрельбу в воинской части в Забайкалье солдат обезврежен

Солдат, устроивший стрельбу в воинской части в ЗАТО "Горный" Улетовского района Забайкальского края обезврежен. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

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