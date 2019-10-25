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Устроивший стрельбу в воинской части в Забайкалье солдат обезврежен
ТАСС
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ещё 42
3 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Солдат, устроивший стрельбу в воинской части в ЗАТО "Горный" Улетовского района Забайкальского края обезврежен. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.
"Стреляющий обезврежен" — сказал источник.
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Теги:
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