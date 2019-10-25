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Устроивший стрельбу в воинской части в Забайкалье солдат обезврежен 

ТАСС + ещё 42 3 часа назад
Устроивший стрельбу в воинской части в Забайкалье солдат обезврежен
Фото: РИА Новости
Солдат, устроивший стрельбу в воинской части в ЗАТО "Горный" Улетовского района Забайкальского края обезврежен. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.
"Стреляющий обезврежен" — сказал источник.
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Теги:
ДТП
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