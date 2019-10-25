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Участники «Битвы экстрасенсов» раскроют тайны убийства жены Романа Полански 

Teleprogramma.pro 37 минут назад
Участники «Битвы экстрасенсов» раскроют тайны убийства жены Романа Полански
Фото: Teleprogramma.pro
В 20-й по счету «Битве экстрасенсов» участникам предстоит выполнить по-настоящему непростое задание. В первом состязании перед ними появятся фотографии, сделанные в конце 60-х годов: легендарный преступник Чарльз Мэнсон и его так называемая «семья». Именно члены этой банды зверски убили в 1969 году беременную жену режиссера Романа Полански Шэрон Тейт и ее друзей. Участники не увидят фотографий, но должны будут почувствовать, что они им «расскажут».
Участница «Битвы экстрасенсов». Фото: канал ТНТ Второе испытание должно пролить свет на аварию, в которой погибла 19-летняя Люба. К экстрасенсам обратится мать девушки, которую посмертно признали виновной в ДТП. Женщина убеждена, что ее дочь ни в чем не виновата — вина лежит на другом водителе.
У каждого из участников свой метод. Фото: Канал ТНТ Участникам шоу дадут фотографию Любы в черном непрозрачном конверте и окровавленные четки, которые извлекли из автомобиля девушки после ДТП.
больше по теме Николь Кузнецова заявила, что «Битва экстрасенсов» живет по своим законамУчастница шестнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова высказалась о «разоблачении» шоу.
Узнать, смогут ли участники «Битвы» разгадать тайны, можно будет в субботу, 26 октября в 19:30 на ТНТ.
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Теги:
ДТП , Шэрон Тейт , Николь Кузнецова , Роман Полански , Чарльз Мэнсон
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