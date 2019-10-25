Массовое ДТП с автобусом произошло в Москве

Опубликованы первые кадры с места массового ДТП с автобусом в Москве

На месте происшествия работает пожарный расчет, скорая помощь и несколько автомобилей ГИБДД РФ

В Сети опубликованы кадры с места массового ДТП с участием автобуса и шести автомобилей в Москве. Происшествие случилось на Производственной улице.

В ролике видно, что на дороге стоит автобус, а сзади него несколько столкнувшихся автомобилей. Виднеются части еще двух, которые находятся слева от него. На месте присутствует пожарный расчет, скорая помощь и множество автомобилей ГИБДД. Участники ДТП по-прежнему занимают практически всю проезжую часть. Ролик опубликован в социальной сети Facebook.

Напомним, по предварительным данным, в результате столкновения погиб один человек, водитель легкового автомобиля, и еще один человек пострадал. Правоохранители устанавливают общую картину произошедшего.