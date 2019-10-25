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Опубликованы первые кадры с места массового ДТП с автобусом в Москве 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Массовое ДТП с автобусом произошло в Москве
Фото: РИА Новости
На месте происшествия работает пожарный расчет, скорая помощь и несколько автомобилей ГИБДД РФ.
В Сети опубликованы кадры с места массового ДТП с участием автобуса и шести автомобилей в Москве. Происшествие случилось на Производственной улице.
В ролике видно, что на дороге стоит автобус, а сзади него несколько столкнувшихся автомобилей. Виднеются части еще двух, которые находятся слева от него. На месте присутствует пожарный расчет, скорая помощь и множество автомобилей ГИБДД. Участники ДТП по-прежнему занимают практически всю проезжую часть. Ролик опубликован в социальной сети Facebook.
Напомним, по предварительным данным, в результате столкновения погиб один человек, водитель легкового автомобиля, и еще один человек пострадал. Правоохранители устанавливают общую картину произошедшего.
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Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , ГИБДД
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