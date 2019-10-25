Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве при столкновении четырех автомобилей пострадали три человека 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Ребенок пострадал в ДТП на северо-западе Москвы
Фото: РИА Новости
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в аварии с участием четырех автомобилей на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"В 18:20 в Походном проезде, в районе дома 1, водитель, управляя легковым автомобилем типа "джип", совершил выезд на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с тремя другими автомобилями. В результате ДТП пострадали три человека, среди которых один ребенок", — сообщила собеседница агентства.
Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что движение транспорта осложнено на северо-западе Москвы в результате столкновения четырех автомобилей.
Ранее в пятницу на Волгоградском проспекте опрокинулся грузовик с газом. В результате аварии пострадавших нет, на месте работают оперативные службы города. Позже стало известно о ДТП с участием автобуса и шести автомобилей на юго-западе Москвы, в результате которого погибла женщина — водитель легкового автомобиля, которой стало плохо за рулем. Также в аварии пострадал пешеход. Движение в районе мест аварий осложнено.
Видео дня. Младенец за рулем: «я же мать» заинтересовала полицию
ТАСС: последние новости
WP: в США мужчина не смог выбраться из автомобиля Tesla и сгорел заживо WP: в США мужчина не смог выбраться из автомобиля Tesla и сгорел заживо В Адыгее три человека погибли при падении автомобиля с моста В Адыгее три человека погибли при падении автомобиля с моста Движение на Волгоградском проспекте Москвы ограничено из-за перевернувшегося грузовика Движение на Волгоградском проспекте Москвы ограничено из-за перевернувшегося грузовика
Комментарии 
Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Массовое ДТП с автобусом произошло в Москве
Массовое ДТП с автобусом произошло в Москве
Porsche придумала кресло-кровать для водителя
Porsche придумала кресло-кровать для водителя
Медведев поручил ввести штраф за +10 км/ч
Медведев поручил ввести штраф за +10 км/ч22
Неликвид: какие автомобили вы замучаетесь продавать
Неликвид: какие автомобили вы замучаетесь продавать2
«Давай по маленькой?» Lexus идет в народ
«Давай по маленькой?» Lexus идет в народ
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
00:19
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
ДТП
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Автоледи переехала сама себя
01:09
Автоледи переехала сама себя
ДТП
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
01:03
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
Другое ДТП
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
05:20
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
ДТП
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
01:00
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
ДТП
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
00:15
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
ДТП
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение