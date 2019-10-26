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Удар по «Сударушкам»: артистки погибли по дороге на фестиваль 

Газета.Ru + ещё 51 5 часов назад
В аварии Nissan Presage с микроавтобусом Fiat Ducato в Алтайском крае погибло восемь человек. Один из них — ребенок. В микроавтобусе находились члены фольклорного коллектива «Сударушки» из села Кабаково. Водитель Nissan два раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Число жертв столкновения минивэна Nissan Presage с микроавтобусом Fiat Ducato в Топчихинском районе Алтайского края, произошедшего утром в субботу, 26 октября, выросло до восьми человек. Один из них — ребенок.
Причем, шесть человек погибли на месте ДТП, ребенок умер в машине скорой помощи, еще одна женщина — в Калманской Центральной районной больнице.
По данным ГИБДД, ДТП произошло на 74 км автодороги Барнаул-Рубцовск. Водитель 1992 года рождения за рулем Nissan ехал из Барнаула в сторону города Алейск и в какой-то момент выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Fiat, который двигался во встречном направлении.
Известно, что во время аварии в этом районе шел дождь. Всего в двух автомобилях находилось 16 человек. Кроме погибших при аварии пострадали пять человек, передает ФАН.
Полиция и региональное Следственное управление СКР проводят проверку всех обстоятельств трагедии. Уже известно, что водитель Nissan два раза привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году.
В настоящее время полицейские выясняют, имел ли он право управлять данным автомобилем и был он вписан в страховой полис ОСАГО. При этом, местный портал «Толк» сообщает, что ни того, ни другого у виновника аварии не было.
Появившиеся в начале слухи о том, что водитель Nissan занимался частным извозом, в ГИБДД опровергли. Все люди в салоне были его родственниками, сообщает портал Barnaul 22.
Известно также, что в микроавтобусе Fiat находились члены фольклорного коллектива «Сударушки» из села Кабаково. Они ехали на фестиваль. В доме культуры, где занимается группа, сообщили, что, среди погибших — по меньшей мере, две артистки, передает РИА «Новости».
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко держит на контроле ситуацию. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, принимаются решения по помощи семьям погибших, заверили в региональном правительстве.
По сообщению Минздрава края, при эвакуации пострадавших на месте работали две бригады скорой медицинской помощи Топчихинской ЦРБ и две бригады Калманской ЦРБ. Четыре человека доставлены в Топчихинскую больницу, состояние пациентов специалисты оценивают как тяжелое.
В медучреждение уже прибыли врачи Краевого центра медицины катастроф. После стабилизации состояния пациентов их доставят в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Еще три человека с места ДТП были доставлены попутным транспортом в Алейскую центральную районную больницу.
При необходимости для эвакуации других пациентов в больницы Барнаула будет задействован уже подготовленный вертолет санитарной авиации.
Несколькими днями ранее Мосгорсуд отменил приговор водителю Виктору Тихонову, въехавшему на автобусе в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар» в 2017 году.
Жертвами аварии, случившейся почти два года назад, стали четыре человека, еще 11 получили травмы. Тогда Тихонов был признан виновным и приговорен к четырем годам заключения — его взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО до вступления приговора в силу.
Однако после обжалования вердикта стороной защиты, которое растянулось на три заседания, апелляционный суд принял решение отменить приговор и отправить дело на пересмотр в суд первой инстанции.
Согласно выводам следствия, Тихонов ошибочно нажал педаль газа на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте в Москве, в результате чего автобус разогнался до скорости не менее 23 км/ч.
Продолжая движение с открытыми пассажирскими дверьми, он вылетел на тротуар, врезался в стену и скатился в подземный переход.
Как установили специалисты, привлеченные следствием, в момент движения автобус находился «в работоспособном техническом состоянии», однако Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и машиной, из-за чего своевременно не остановил автобус. Таким образом он проигнорировал свои обязанности и проявил «преступную небрежность», отмечали следователи.
В результате водителю предъявили обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» — наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы, передает НСН.
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Комментарии19 
Теги:
ДТП , Видео , Статьи , Nissan , Nissan Presage , Fiat Ducato , Fiat , Виктор Томенко , Виктор Тихонов , Минздрав РФ , Мосгорсуд , СКР , ГИБДД , ФСИН , РИА Новости
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