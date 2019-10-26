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В результате ДТП погибли восемь россиян 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
В результате ДТП погибли восемь россиян
Фото: РИА Новости
В результате крупного ДТП на Алтае погибли восемь человек. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что шестеро скончались на месте аварии, один — в карете скорой помощи, и еще один — по прибытии в больницу. Среди погибших есть несовершеннолетний. Еще пять человек пострадали.
Инцидент произошел на 74-м километре федеральной трассы А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан) на границе Топчихинского и Калманского районов. На дороге столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan.
Ранее в октябре сообщалось, что на трассе под Нижним Новгородом водитель туристического автобуса с 20 пассажирами не справился с управлением и транспортное средство перевернулось. В результате случившегося различные травмы получили десять человек.
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Теги:
ДТП , Nissan , Fiat Ducato , Fiat
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