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Попавший в смертельное ДТП автобус вез пожилых россиян на конкурс 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Попавший в смертельное ДТП автобус вез россиян на конкурс
Фото: РИА Новости
В автобусе, попавшем в крупное ДТП на Алтае с восемью погибшими, находилась группа «Сударушки», которая ехала на выступление. Об этом сообщает ТАСС.
По данным регионального СК, во втором автомобиле — Nissan — была семья из четырех человек. Трое взрослых и ребенок 2011 года рождения погибли. В автобусе погибли четыре пожилые женщины, еще двое — мужчина и женщина — находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщалось ранее, шесть человек скончались на месте аварии, один — в карете скорой помощи, еще один — по прибытии в больницу. Инцидент произошел на 74-м километре федеральной трассы А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан) на границе Топчихинского и Калманского районов.
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Теги:
ДТП , Nissan
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