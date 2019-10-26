Под Новосибирском три человека погибли в ДТП

В Новосибирской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли в субботу в Новосибирской области в аварии при столкновении на трассе автомобиля Volkswagen Polo , выехавшего на встречную полосу, и грузовика, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону. "Сегодня на территории Мошковского района Новосибирской области на 66 километре трассы Р-255 в 19.40 (15.40 мск) произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen Polo и грузового Renault Premium", — сказал представитель главка. По предварительной информации полиции, водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с грузовиком. "В легковом автомобиле находились три женщины — водитель и две пассажирки. Они скончались от полученных травм. Водитель грузовика не пострадал. Устанавливаются личности погибших и все обстоятельства произошедшего", — сообщили в ГУМВД.

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