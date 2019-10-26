Водитель сбил женщину и ребёнка под Калугой

Легковая машина наехала на женщину с ребёнком на трассе в Калужской области. Пешеходы шли по нерегулируемому переходу, сообщили в местном МВД

Пострадавшие скончались от полученных травм, передаёт РИА Новости.

Инцидент произошёл на 37 км окружной дороги Калуги, которая является частью шоссе М-3 «Украина». Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее News.ru писал о крупном ДТП в Алтайском крае. Там в результате столкновения минивэна и микроавтобуса погибли восемь человек. Пострадали пятеро, они доставлены в медучреждения. Их состояние врачи оценивают как тяжёлое.