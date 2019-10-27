Опережая смерть: водитель намеренно протаранил мчащийся на людей джип и спас им жизнь

Водитель легковушки прибавил скорость и сбил траекторию движения мчащегося на людей джипа. Среди пешеходов был ребенок. Инцидент произошел за считаные секунды.

В Финиксе, столице американского штата Аризона, произошло необычное ДТП, едва не унесшее жизни двух взрослых людей и ребенка.

На ролике, записанном камерой видеонаблюдения, показан перекресток. В момент, когда загорается зеленый свет, два взрослых пешехода с коляской начинают переходить дорогу. Однако, несмотря на запрещающий знак светофора, прямо по направлению к ним появляется мчащийся джип.

Еще один легковой автомобиль, который в этот момент, соблюдая ПДД, сворачивал на перекрестке, увидев несущийся джип, резко прибавил скорость. В результате, водитель легковушки буквально пожертвовал своей машиной, но сумел сбить траекторию движения нарушителя: джип отбросило в сторону, а люди остались в живых.

Как уточняется в подписи к ролику на Facebook, 28-летний водитель джипа была арестован. В транспортном средстве также был обнаружен пистолет.

За рулем легкового автомобиля, пресекшего трагическое развитие событий, находилась 27-летняя женщина. Она получила травмы, но в целом ранения не подвергают ее жизнь опасности.