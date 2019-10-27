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Опережая смерть: водитель намеренно протаранил мчащийся на людей джип и спас им жизнь 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Водитель намеренно протаранил мчащийся на людей джип
Фото: City of Phoenix Police Department, Facebook
Водитель легковушки прибавил скорость и сбил траекторию движения мчащегося на людей джипа. Среди пешеходов был ребенок. Инцидент произошел за считаные секунды.
В Финиксе, столице американского штата Аризона, произошло необычное ДТП, едва не унесшее жизни двух взрослых людей и ребенка.
На ролике, записанном камерой видеонаблюдения, показан перекресток. В момент, когда загорается зеленый свет, два взрослых пешехода с коляской начинают переходить дорогу. Однако, несмотря на запрещающий знак светофора, прямо по направлению к ним появляется мчащийся джип.
Еще один легковой автомобиль, который в этот момент, соблюдая ПДД, сворачивал на перекрестке, увидев несущийся джип, резко прибавил скорость. В результате, водитель легковушки буквально пожертвовал своей машиной, но сумел сбить траекторию движения нарушителя: джип отбросило в сторону, а люди остались в живых.
Как уточняется в подписи к ролику на Facebook, 28-летний водитель джипа была арестован. В транспортном средстве также был обнаружен пистолет.
За рулем легкового автомобиля, пресекшего трагическое развитие событий, находилась 27-летняя женщина. Она получила травмы, но в целом ранения не подвергают ее жизнь опасности.
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Теги:
ДТП
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