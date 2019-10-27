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Александр Розенбаум высказался о смертельной аварии на Алтае 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Розенбаум высказался о смертельной аварии на Алтае
Фото: Пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Знаменитый артист Александр Розенбаум сделал пост в Инстаграме по поводу аварии в Алтайском крае и в целом о положении дел в сфере автоперевозок.
«Восемь человек — за одно столкновение! Алтай… На дорогах погибают в мирное время — батальоны. В год — полки… Погибшим — Царствия Небесного. Простите нас — безмолвное стадо», — написал певец.
Розенбаум отметил, что в СССР людей перевозили только первоклассные водители, специально обученные и сдавшие экзамены. В то время был тотальный контроль, а сейчас «за рулем — кто угодно, кроме профи».
«Начальники! Вы вообще решите когда-нибудь что-нибудь с кадрами, перевозящими граждан нашей многострадальной страны?» — вопрошает артист.
Отметим, что в аварии в Алтайском крае предполгаемым виновником является не водитель микроавтобуса, который вез артистов на концерт, а иномарки «Ниссан». По предварительным данным именно он выехал на встречную полосу и допустил столкновение. Александр Розенбаум не отрицает, что допустил ошибку в определении виновного.
«Если это так, то приношу извинения невиновному. Но общий смысл поста и настроение его оставляю прежним. Потому, что это правда», — написал певец.
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Комментарии8 
Теги:
ДТП , Nissan , Александр Розенбаум
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