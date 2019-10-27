Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео

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Погоня российских полицейских за пьяным водителем попала на видео 

Lenta.ru 1 час назад
В Барнауле погоня сотрудников ДПС за пьяным водителем на легковом автомобиле попала на видео. Запись в воскресенье, 27 октября, публикует РЕН ТВ.
В погоне, которая длилась полчаса, участвовали несколько патрульных машин. В какой-то момент нарушитель пробил колесо своей машины, проехался по рельсам, но не остановился. Тем не менее, полицейские сумели задержать подозреваемого.
Между тем, как отметили в пресс-службе управления МВД России по Алтайскому краю, у 25-летнего задержанного было установлено алкогольное опьянение. Он лишен права управления транспортным средством. Кроме того, ему грозит административный арест на срок 10-15 суток.
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Теги:
ДТП , Видео , ГИБДД , МВД , РЕН ТВ
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