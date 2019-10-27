Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео

Погоня российских полицейских за пьяным водителем попала на видео

В Барнауле погоня сотрудников ДПС за пьяным водителем на легковом автомобиле попала на видео. Запись в воскресенье, 27 октября, публикует РЕН ТВ.

В погоне, которая длилась полчаса, участвовали несколько патрульных машин. В какой-то момент нарушитель пробил колесо своей машины, проехался по рельсам, но не остановился. Тем не менее, полицейские сумели задержать подозреваемого.