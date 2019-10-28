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Автобус с детьми попал в ДТП в Карелии 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Автобус, в котором находились 22 человека, опрокинулся в Карелии. Об этом сообщает издание «Республика» со ссылкой на региональное ГИБДД.
Инцидент произошел на трассе Петрозаводск — Суоярви около 20:20 по московскому времени. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, из-за чего автобус ПАЗ съехал в кювет.
Отмечается, что в салоне автобуса находились 18 детей и четверо взрослых. Они направлялись на танцевальный конкурс из города Кондопога. В результате происшествия никто не пострадал, на данный момент всех пассажиров отвезли в ближайший к месту аварии поселок Эссойла.
26 октября на Алтае произошло крупное ДТП с автобусом и автомобилем. В результате шесть человек скончались на месте аварии, один — в карете скорой помощи, еще один — по прибытии в больницу. Позже стало известно, что автобус вез на выступление коллектив «Сударушки».
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Теги:
ДТП , Видео
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