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В Перми повторили трюк Ван Дамма со шпагатом: видео 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Россияне повторили трюк Ван Дамма со шпагатом
Фото: ТК «Звезда»
Егор Тунгусков сел на поперечный шпагат между двумя разъезжающимися автобусами.
Акробат студии оригинального жанра Егор Тунгусков на конкурсе профессионального мастерства среди водителей автобусов в Перми повторил знаменитый трюк актера Жан-Клода Ван Дамма, сев на поперечный шпагат между двумя разъезжающимися транспортными средствами.
Во время исполнения номера были соблюдены все правила безопасности: смонтирована страховочная система тросов и крепежей, на крыши автобусов были уложены специальные противоскользящие маты.
Основная ответственность за выполнение номера лежала именно на водителях автобусов, считает исполнитель трюка.
«Весь трюк зависел только от них, и они очень хорошо справились. Даже с первых тренировок замечательно поехали», — отметил Тунгусков.
Он также рассказал, что аналогичный трюк повторял со стульями и большими кубиками.
В настоящее время акробат готовится к очередному трюку знаменитого голливудского актера, подробности которого пока не раскрывает.
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Теги:
ДТП , Жан-Клод Ван Дамм
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