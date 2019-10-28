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В Москве в Кутузовском тоннеле загорелась машина 

Свободная пресса + ещё 7 5 часов назад
В Кутузовском тоннеле загорелась машина
Фото: РИА Новости
В российской столице в Кутузовском тоннеле загорелся автомобиль, из-за чего в этом месте возможны сложности с движением транспорта.
«ТТК, Кутузовский тоннель — внешняя сторона. Задымился автомобиль, уже потушили. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет. Движение затруднено, возможны ограничения, лучше объезжать», — сообщили в Центре организации дорожного движения.
Ранее «СП» сообщала, что в Москве на Волгоградском проспекте перевернулся грузовик, который перевозил сжатый кислород объёмом 8 кубических метров.
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Теги:
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