В Москве в Кутузовском тоннеле загорелась машина

В российской столице в Кутузовском тоннеле загорелся автомобиль, из-за чего в этом месте возможны сложности с движением транспорта.

«ТТК, Кутузовский тоннель — внешняя сторона. Задымился автомобиль, уже потушили. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет. Движение затруднено, возможны ограничения, лучше объезжать», — сообщили в Центре организации дорожного движения.

Ранее «СП» сообщала, что в Москве на Волгоградском проспекте перевернулся грузовик, который перевозил сжатый кислород объёмом 8 кубических метров.