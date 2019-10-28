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На МКАД в ходе дорожного конфликта со стрельбой мужчина получил ранение 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Конфликт на МКАД закончился стрельбой
Фото: РИА Новости
Дорожный конфликт на МКАД перерос в перестрелку, в ходе которой водитель одного из транспортных средств получил ранение и был госпитализирован. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Около 10:40 в районе 24-го км МКАД произошел конфликт между двумя водителями. В ходе конфликта один из участников, по предварительным данным, из газового пистолета произвел выстрел в своего оппонента. Пострадавший для оказания помощи был доставлен в медицинское учреждение, а второй участник доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — сообщил собеседник агентства.
Как отметили в пресс-службе, по данному факту проводится проверка.
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Теги:
ДТП , МВД , ИТАР-ТАСС
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