Конфликт на МКАД закончился стрельбой

На МКАД в ходе дорожного конфликта со стрельбой мужчина получил ранение

Дорожный конфликт на МКАД перерос в перестрелку, в ходе которой водитель одного из транспортных средств получил ранение и был госпитализирован. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного главка МВД "Около 10:40 в районе 24-го км МКАД произошел конфликт между двумя водителями. В ходе конфликта один из участников, по предварительным данным, из газового пистолета произвел выстрел в своего оппонента. Пострадавший для оказания помощи был доставлен в медицинское учреждение, а второй участник доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — сообщил собеседник агентства. Как отметили в пресс-службе, по данному факту проводится проверка.

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