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Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео 

Рамблер + ещё 1 42 минуты назад
Московская блогерша Фантастическая Дастиш попала в ДТП на мотоцикле по дороге из Адлера в Красную поляну.
Как сообщает «Сочи24», момент аварии сняли на видео друзья блогерши, ехавшие вместе с ней.
На записи видно, как девушка лихачит и нарушает правила дорожного движения: пересекает сплошную линию, встает на заднее колесо, а в какой-то момент убирает руки с руля. ДТП происходит на повороте, когда блогерша уже управляла мотоциклом обеими руками.
«Девушка не вошла в резкий поворот на скорости 180…Поддержите лайками и подпиской…», — написал автор видео в Instagram.
Видео быстро распространилось по соцсетям, пользователи усомнились в том, что авария действительно произошла на высокой скорости и при входе в резкий поворот.
Пострадавшая, в свою очередь, сообщила, что в результате ДТП разорвала нервы, соединяющие руку и плечо, а также сломала большой палец, зацепившись им за отбойник. В настоящий момент ее аккаунт в Instagram заблокирован.
Комментарии23 
Теги:
ДТП , Видео
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