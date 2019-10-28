Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео

Московская блогерша Фантастическая Дастиш попала в ДТП на мотоцикле по дороге из Адлера в Красную поляну.

Как сообщает «Сочи24» , момент аварии сняли на видео друзья блогерши, ехавшие вместе с ней.

На записи видно, как девушка лихачит и нарушает правила дорожного движения: пересекает сплошную линию, встает на заднее колесо, а в какой-то момент убирает руки с руля. ДТП происходит на повороте, когда блогерша уже управляла мотоциклом обеими руками.

«Девушка не вошла в резкий поворот на скорости 180…Поддержите лайками и подпиской…», — написал автор видео в Instagram.

Видео быстро распространилось по соцсетям, пользователи усомнились в том, что авария действительно произошла на высокой скорости и при входе в резкий поворот.

Пострадавшая, в свою очередь, сообщила, что в результате ДТП разорвала нервы, соединяющие руку и плечо, а также сломала большой палец, зацепившись им за отбойник. В настоящий момент ее аккаунт в Instagram заблокирован.