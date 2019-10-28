Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео

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Российская блогерша попала в аварию за рулем мотоцикла и сняла ее на видео 

Lenta.ru 44 минуты назад
Авария с участием московской блогерши по имени Дарья, известной под псевдонимом Фантастическая Дастиш, попала на видео. ДТП произошло, когда девушка ехала на мотоцикле по трассе, ведущей из Адлера в Красную поляну. Об этом пишет «Сочи24».
На кадрах ролика видно, что Дарья некоторое время управляет мотоциклом, убрав руки с руля. Затем, когда девушка вернула управление в свои руки, она зацепилась пальцем за ограждение и упала с мотоцикла.
По данным «Сочи24», ДТП произошло в конце сентября 2019 года. Пострадавшая, по ее собственным словам, попала в сочинскую больницу, откуда затем ее перевезли в Краснодар.
«Из повреждений. Разорванные нервы, соединяющие руку с плечом. Сломанный большой палец. Им я зацепилась за отбойник. За него меня выдернуло с мотоцикла», — рассказала Дарья.
Очевидцы отмечали, что в момент аварии вместе с девушкой-мотоциклисткой были другие байкеры, которые снимали поездку на камеру.
Дарья известна своими видео, на некоторых из которых она танцует на мотоцикле, не держась за руль. В настоящий момент аккаунт девушки в Instagram недоступен.
Ранее Instagram-блогерша Тиффани Митчелл (Tiffany Mitchell) подверглась критике пользователей сети после того, как опубликовала в своем аккаунте 10 снимков с ДТП с ее участием. Ее заподозрили в инсценировке происшествия и создании привлекательного образа автоаварий, в которых погибают люди.
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Теги:
ДТП , Видео
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