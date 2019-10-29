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Отец сдал анализы за устроившего смертельное ДТП сына 

Рамблер + ещё 2 32 минуты назад
Отец сдал анализы за устроившего смертельное ДТП сына
Фото: РИА Новости
Экспертиза установила, что Владимир Васильев, виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге, не сдавал анализы на наличие в крови алкоголя и наркотических средств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Александра Шумилова, представляющего интересы потерпевших.
По словам адвоката, предоставленная на экспертизу моча принадлежит отцу Васильева — полковнику Росгвардии на пенсии.
Шумилов заявил, что отцу Васильева предложили добровольно сдать слюну на анализ, который подтвердил, что моча принадлежит ему, а не Владимиру Васильеву.
Также Шумилов заявил о проведенной экспертизе по скорости автомобиля Васильева. Установлено, что в момент ДТП он двигался со скоростью от 94 до 150 км/ч. По мнению адвоката, этот факт свидетельствует о несостоятельности довода Васильева о том, что в момент ДТП он находился в обморочном состоянии.
Как ранее сообщал «Рамблер», 4 августа Владимир Васильев, находясь за рулем Kia, на скорости въехал в стоящий на светофоре автомобиль Lada. Водитель и пассажир Lada погибли на месте. Также травму получил водитель Toyota, на которую отбросило Lada. На видеозаписи, сделанной одним из очевидцев, видно, что Васильев был в неадекватном состоянии. Известно, что ночь накануне случившегося молодой человек провел в компании, а в его квартире нашли пустые бутылки и различные таблетки. Кроме того, машину, на которой он попал в ДТП, Васильев угнал у одного из друзей, с которым выпивал в ту ночь. При этом экспертиза показала, что в крови Васильева не было наркотиков и алкоголя.
Видео дня. Секреты выживания в ДТП: как вести себя во время аварии
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Теги:
ДТП , Kia , Lada , Toyota , Владимир Васильев , Росгвардия
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