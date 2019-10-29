Отец сдал анализы за устроившего смертельное ДТП сына

Экспертиза установила, что Владимир Васильев , виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге, не сдавал анализы на наличие в крови алкоголя и наркотических средств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Александра Шумилова, представляющего интересы потерпевших.

По словам адвоката, предоставленная на экспертизу моча принадлежит отцу Васильева — полковнику Росгвардии на пенсии.

Шумилов заявил, что отцу Васильева предложили добровольно сдать слюну на анализ, который подтвердил, что моча принадлежит ему, а не Владимиру Васильеву.

Также Шумилов заявил о проведенной экспертизе по скорости автомобиля Васильева. Установлено, что в момент ДТП он двигался со скоростью от 94 до 150 км/ч. По мнению адвоката, этот факт свидетельствует о несостоятельности довода Васильева о том, что в момент ДТП он находился в обморочном состоянии.