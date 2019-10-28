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Крупное ДТП с участием автобуса произошло в Турции 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Крупное ДТП с автобусом произошло в Турции
Фото: globallookpress.com
В Турции, неподалёку от поселения Озан в районе Сарайкент, произошло ДТП с автобусом, в котором ехали студенты университета из города Йозгат.
В результате инцидента пострадали 27 человек. Их доставили в больницы районов Акдагмадени, Соргун и Сарайкент.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.
Ранее News.ru писал о том, что микроавтобус «Газель» врезался в небольшой бизнес-лайнер в аэропорту Пулково на территории Санкт-Петербурга. О происшествии журналистам 28 октября сообщили представители местных экстренных служб.
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Теги:
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