Крупное ДТП с автобусом произошло в Турции

Крупное ДТП с участием автобуса произошло в Турции

В Турции, неподалёку от поселения Озан в районе Сарайкент, произошло ДТП с автобусом, в котором ехали студенты университета из города Йозгат.

В результате инцидента пострадали 27 человек. Их доставили в больницы районов Акдагмадени, Соргун и Сарайкент.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Ранее News.ru писал о том, что микроавтобус «Газель» врезался в небольшой бизнес-лайнер в аэропорту Пулково на территории Санкт-Петербурга. О происшествии журналистам 28 октября сообщили представители местных экстренных служб.