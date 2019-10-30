В Москве число ДТП возросло в два раза

Число дорожно-транспортных происшествий В Москве 30 октября возросло в два раза. Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Специалисты центра отметили, что причиной тому является ухудшение погодных условий — минусовая температура воздуха и снег. «Многие водители не послушались наших рекомендаций, и мы видим, что большинство аварий происходит именно из-за того, что автомобили на летней резине», — говорится в сообщении.

По состоянию на 18:45 пробки в столице достигали девяти баллов.

Ранее в среду, 30 октября столичным водителям порекомендовали не выезжать на летней резине из-за выпавшего в городе снега и напомнили о необходимости держать дистанцию и быть внимательными на дорогах, чтобы не создавать аварийные ситуации.