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В Москве число ДТП возросло в два раза 

Мослента + ещё 26 1 час назад
В Москве число ДТП возросло в два раза
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Число дорожно-транспортных происшествий В Москве 30 октября возросло в два раза. Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
Специалисты центра отметили, что причиной тому является ухудшение погодных условий — минусовая температура воздуха и снег. «Многие водители не послушались наших рекомендаций, и мы видим, что большинство аварий происходит именно из-за того, что автомобили на летней резине», — говорится в сообщении.
По состоянию на 18:45 пробки в столице достигали девяти баллов.
Ранее в среду, 30 октября столичным водителям порекомендовали не выезжать на летней резине из-за выпавшего в городе снега и напомнили о необходимости держать дистанцию и быть внимательными на дорогах, чтобы не создавать аварийные ситуации.
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Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал
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