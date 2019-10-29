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Велосипедист в Москве осужден за смертельное ДТП 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Велосипедист в Москве осужден за смертельное ДТП
Фото: РИА Новости
Мещанский районный суд Москвы вынес приговор мужчине, который, передвигаясь на велосипеде, задавил насмерть женщину в октябре 2018 года. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на один год.
Мещанский районный суд вынес приговор в отношении Евгения Аршинова за нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерть человека, сообщили в прокуратуре Москвы.
Там пояснили, что в октябре 2018 года Аршинов, «двигаясь на велосипеде, совершил наезд на идущую ему навстречу женщину, которая в результате падения на асфальт получила телесные повреждения, от которых в дальнейшем скончалась».
Суд приговорил его к ограничению свободы сроком на 1 год.
Ранее был вынесен приговор сотруднику «Синергии» за смертельное ДТП с беременной женщиной в центре Москвы в 2018 году.
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Теги:
ДТП
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