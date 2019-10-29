Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали шесть человек 

ТАСС 2 часа назад
В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали шесть человек
Фото: ТАСС
Полиция проводит проверку после ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Джанкойском районе Крыма, в результате которого пострадали шесть человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МВД по региону.
"В Джанкойском районе недалеко от поселка Азовское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Ford Transit и Кia. В результате ДТП пострадали шесть человек. Все обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель автомобиля Кia, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford.
Видео дня. Секреты выживания в ДТП: как вести себя во время аварии
ТАСС: последние новости
На МКАД в ходе дорожного конфликта со стрельбой мужчина получил ранение На МКАД в ходе дорожного конфликта со стрельбой мужчина получил ранение В Карелии опрокинулся автобус с детьми В Карелии опрокинулся автобус с детьми Центр Севастополя остался без света из-за аварии на сетях Центр Севастополя остался без света из-за аварии на сетях 
Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Ford Transit , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Влетела в отбойник на полной скорости
Влетела в отбойник на полной скорости121
Маневры бюджета: сколько будет стоить бензин
Маневры бюджета: сколько будет стоить бензин11
Велосипедист в Москве осужден за смертельное ДТП
Велосипедист в Москве осужден за смертельное ДТП
Россия будет собирать машины в Азии
Россия будет собирать машины в Азии1
В Интернете показали новую Kia Optima
В Интернете показали новую Kia Optima
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
00:44
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
ДТП
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
00:19
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
ДТП
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Автоледи переехала сама себя
01:09
Автоледи переехала сама себя
ДТП
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
01:03
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
Другое ДТП
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
05:20
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение