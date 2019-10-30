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БТР и внедорожник столкнулись в России 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Бронетранспортер и внедорожник «Ниссан» столкнулись в Улан-Удэ, рассказали ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.
ДТП произошло сегодня на трассе в пределах города. БТР двигался в составе организованной колонны. Водитель «Ниссана Патрола» столкнулся с ним после того как объехал сопровождавший колонну патрульный автомобиль военной автоинспекции.
«Пострадавших нет», — подчеркнули в Росгвардии.
В региональном управлении ГИБДД агентству сообщили, что обстоятельства аварии на месте происшествия в настоящее время выясняют сотрудники отдельного батальона ДПС.
В бурятском управлении Росгвардии в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК уточнили, что ДТП имело место примерно в 4:00 по московскому, около 9:00 по местному, времени в районе поворота на Спиртзаводской тракт.
Теги:
ДТП , Бортжурнал , Видео , Nissan , Григорий Березкин , Росгвардия , ГИБДД , РБК , ИТАР-ТАСС
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