БТР и внедорожник столкнулись в России

Бронетранспортер и внедорожник « Ниссан » столкнулись в Улан-Удэ, рассказали ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.

ДТП произошло сегодня на трассе в пределах города. БТР двигался в составе организованной колонны. Водитель «Ниссана Патрола» столкнулся с ним после того как объехал сопровождавший колонну патрульный автомобиль военной автоинспекции.

«Пострадавших нет», — подчеркнули в Росгвардии.

В региональном управлении ГИБДД агентству сообщили, что обстоятельства аварии на месте происшествия в настоящее время выясняют сотрудники отдельного батальона ДПС.