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Двое пострадавших: В Москве столкнулись два трамвая 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Трамваи столкнулись на юге столицы
Фото: РИА Новости
В среду, 30 октября, на Варшавском шоссе в Москве на одной линии столкнулись два трамвая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
По данным полицейских, авария произошла около 08:40 рядом с домом номер 45. По предварительной версии, один из трамваем врезался в другой из-за технической неисправности.
Агентство «Москва» сообщает о двух пострадавших в результате ДТП.
ТАСС уточняет, что пострадавшие — не пассажиры, а сотрудники «Мосгортранса». В пресс-службе компании заявили, что два работника получили травмы «при подготовке к буксировке трамвая». В каком состоянии они находятся, не уточняется, им оказывают помощь.
Неназванный источник «360» и собеседник в ГАИ заявили, что в результате аварии два человека оказались зажаты между трамваями. По данным канала, у одного из пострадавших — открытая рана живота, у второго сдавлена грудная клетка. Произошло это при сцепке или разъединении вагонов.
Как сообщал «Рамблер», ранее два трамвая, которые следовали в попутном направлении, столкнулись на востоке Москвы. В результате ушибы получил один пассажир.
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Теги:
ДТП , ГИБДД , АГН "Москва" , ИТАР-ТАСС
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