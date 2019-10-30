Трамваи столкнулись на юге столицы

Двое пострадавших: В Москве столкнулись два трамвая

В среду, 30 октября, на Варшавском шоссе в Москве на одной линии столкнулись два трамвая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

По данным полицейских, авария произошла около 08:40 рядом с домом номер 45. По предварительной версии, один из трамваем врезался в другой из-за технической неисправности.

Агентство «Москва» сообщает о двух пострадавших в результате ДТП.

ТАСС уточняет, что пострадавшие — не пассажиры, а сотрудники «Мосгортранса». В пресс-службе компании заявили, что два работника получили травмы «при подготовке к буксировке трамвая». В каком состоянии они находятся, не уточняется, им оказывают помощь.

Неназванный источник «360» и собеседник в ГАИ заявили, что в результате аварии два человека оказались зажаты между трамваями. По данным канала, у одного из пострадавших — открытая рана живота, у второго сдавлена грудная клетка. Произошло это при сцепке или разъединении вагонов.

Как сообщал «Рамблер», ранее два трамвая, которые следовали в попутном направлении, столкнулись на востоке Москвы. В результате ушибы получил один пассажир.