В ДТП с автобусом в Томске пострадали 16 человек

Шестнадцать человек, по уточненным данным, пострадали в дорожной аварии в Томске с участием пожарного автомобиля "Урал" и маршрутного автобуса ПАЗ, сообщает областной департамент здравоохранения.

По данным полиции, в среду около 14.16 (10.16 мск) на регулируемом перекрестке проспекта Мира с улицей 79-й Гвардейской дивизии произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля "Урал", маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan . Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

"По уточненной информации территориального центра медицины катастроф, сегодня в ДТП на проспекте Мира пострадали шестнадцать человек, в том числе двое детей. Четырнадцать пострадавших были доставлены в стационары города, двум была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались", — говорится в сообщении.

Сейчас в больнице скорой медицинской помощи проходят обследования десять человек. Состояние двух госпитализированных в травматологическое отделение больницы врачам удалось стабилизировать, сейчас оно оценивается как средней степени тяжести. Одна женщина проходит обследование в Томской областной клинической больнице. Двухлетнюю девочку, доставленную в больницу скорой медицинской помощи № 2, после обследования направили на амбулаторное лечение, в госпитализации она не нуждалась.