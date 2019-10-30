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В ДТП с автобусом в Томске пострадали 16 человек 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
В ДТП с автобусом в Томске пострадали 16 человек
Фото: РИА Новости
Шестнадцать человек, по уточненным данным, пострадали в дорожной аварии в Томске с участием пожарного автомобиля "Урал" и маршрутного автобуса ПАЗ, сообщает областной департамент здравоохранения.
По данным полиции, в среду около 14.16 (10.16 мск) на регулируемом перекрестке проспекта Мира с улицей 79-й Гвардейской дивизии произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля "Урал", маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan. Ранее сообщалось о 12 пострадавших.
"По уточненной информации территориального центра медицины катастроф, сегодня в ДТП на проспекте Мира пострадали шестнадцать человек, в том числе двое детей. Четырнадцать пострадавших были доставлены в стационары города, двум была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались", — говорится в сообщении.
Сейчас в больнице скорой медицинской помощи проходят обследования десять человек. Состояние двух госпитализированных в травматологическое отделение больницы врачам удалось стабилизировать, сейчас оно оценивается как средней степени тяжести. Одна женщина проходит обследование в Томской областной клинической больнице. Двухлетнюю девочку, доставленную в больницу скорой медицинской помощи № 2, после обследования направили на амбулаторное лечение, в госпитализации она не нуждалась.
Проверку после ДТП организовал Следственный комитет РФ. Следователи и криминалисты СУСК РФ по Томской области выехали к месту происшествия для проведения осмотра и выяснения обстоятельств инцидента.
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Теги:
ДТП , Nissan , СКР
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