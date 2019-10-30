Полицейские устроили погоню и ранили двоих детей

Российский полицейский ранил из пистолета 12-летнего мальчика во время погони

Сотрудник полиции в Ростовской области выстрелил в 12-летнего мальчика во время погони за автомобилем. Об этом сообщает издание «Блокнот Ростов» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в селе Заветное. Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль ВАЗ , который двигался в их сторону, но водитель промчался мимо полицейских и те начали погоню. Согласно отчету, который есть в распоряжении издания, находящийся за рулем автомобиля мужчина создавал опасные маневры на дороге и не реагировал на требование сотрудников полиции остановиться.

По трассе в это же время ехал автомобиль, в котором находился начальник местного ОВД , а также начальник следствия. Полицейские решили помочь своим коллегам и бросились в погоню. Один из них предупредил, что если требования не будут выполнены, он откроет огонь из табельного оружия.

В связи с тем, что водитель автомобиля вновь не отреагировал на предупреждения, один из стражей порядка произвел выстрел воздух и начал стрелять по колесам. Всего было произведено пять выстрелов. После этого ВАЗ выехал в поле и заглох. Когда полицейские подошли к машине, то увидели в салоне пятерых человек, в том числе двоих детей — 12 и 14-летних мальчиков.

Одна из выпущенных пуль попала в самого младшего — мальчик получил проникающее огнестрельное ранение груди. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. В результате инцидента пострадал и второй ребенок. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму шеи. Вероятно, он сильно ударился во время остановки машины.

Факт погони и стрельбы подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. Водитель автомобиля доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В мае 2019 года в Тюменской области полицейский спас ребенка от налетчика, угрожавшего тому ножом. По данным следствия, в отдел полиции поступило сообщение, что в одном из домов на улице Бабарынке был замечен мужчина с оружием. Как стало известно позже, в квартиру, где находилась женщина с двумя малолетними внучками, ворвался неизвестный и нанес ей несколько ножевых ранений.