Двенадцать машин столкнулись в Новой Москве

Двенадцать машин столкнулись на Боровском шоссе

Крупная авария произошла на Боровском шоссе в ТиНАО, сообщает РИА Новости. Там столкнулись сразу 14 автомобилей.

Информация о пострадавших уточняется. Столкновение произошло в районе Троицка из-за сложных погодных условий.

Из-за непогоды в столице возросло число ДТП. Ранее два человека погибли и один пострадал в результате аварии на Варшавском шоссе в ТиНАО. У поселения Роговское, столкнулись три легковых автомобиля.

Один из автомобилей стоял на второстепенной дороге и пропускал едущие по шоссе машины. Сзади в него врезалась машина, в результате чего первый отбросило на проезжую часть шоссе, где он столкнулся с третьим транспортным средством. Погибшие находились в той машине, которую отбросило на проезжую часть.

На Варшавском шоссе столкнулись трамваи. В районе ДТП образовались заторы.

Днем в районе Лефортово загорелся автобус. Пассажиров в нем не было. Автобус следовал из парка в гараж. Движение не ограничивали. Позже в этом же районе загорелся автомобиль.