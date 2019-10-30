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Двенадцать машин столкнулись на Боровском шоссе 

Москва24 + ещё 3 3 часа назад
Двенадцать машин столкнулись в Новой Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Крупная авария произошла на Боровском шоссе в ТиНАО, сообщает РИА Новости. Там столкнулись сразу 14 автомобилей.
Информация о пострадавших уточняется. Столкновение произошло в районе Троицка из-за сложных погодных условий.
Из-за непогоды в столице возросло число ДТП. Ранее два человека погибли и один пострадал в результате аварии на Варшавском шоссе в ТиНАО. У поселения Роговское, столкнулись три легковых автомобиля.
Один из автомобилей стоял на второстепенной дороге и пропускал едущие по шоссе машины. Сзади в него врезалась машина, в результате чего первый отбросило на проезжую часть шоссе, где он столкнулся с третьим транспортным средством. Погибшие находились в той машине, которую отбросило на проезжую часть.
На Варшавском шоссе столкнулись трамваи. В районе ДТП образовались заторы.
Днем в районе Лефортово загорелся автобус. Пассажиров в нем не было. Автобус следовал из парка в гараж. Движение не ограничивали. Позже в этом же районе загорелся автомобиль.
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Теги:
ДТП , РИА Новости
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