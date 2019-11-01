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ДТП в Ростовской области: погиб ребенок, еще три человека пострадали 

Вести.Ru + ещё 3 2 часа назад
ДТП в Ростовской области: погиб ребенок
Фото: Global Look Press
В Ростовской области на трассе "Ростов-на-Дону — Ставрополь" столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир, еще три человека пострадали. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы управления МВД региона.
Как уточняется, сообщение об аварии на 8-м километре автодороги "Ростов-Ставрополь" поступило в полицию в 21:50. По предварительным данным, водитель автомобиля "Нива", выехав на встречную полосу движения, столкнулся с автомобилями "ГАЗель" и Škoda.
В результате инцидента погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля Škoda и пострадали три человека: водитель и пассажир автомобиля Škoda, а также водитель "Нивы".
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства случившегося, передает ТАСС.
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Теги:
ДТП , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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