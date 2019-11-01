ДТП в Ростовской области: погиб ребенок, еще три человека пострадали

В Ростовской области на трассе "Ростов-на-Дону — Ставрополь" столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир, еще три человека пострадали. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы управления МВД региона.

Как уточняется, сообщение об аварии на 8-м километре автодороги "Ростов-Ставрополь" поступило в полицию в 21:50. По предварительным данным, водитель автомобиля "Нива", выехав на встречную полосу движения, столкнулся с автомобилями "ГАЗель" и Škoda.

В результате инцидента погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля Škoda и пострадали три человека: водитель и пассажир автомобиля Škoda, а также водитель "Нивы".