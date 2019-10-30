В Москве вдвое увеличилось число ДТП

В Москве из-за плохой погоды вдвое увеличилось число ДТП

Количество аварий на дорогах Москвы в среду выросло почти в 2 раза из-за ухудшения погодных условий, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«В Москве сегодня резко увеличилось количество мелких аварий — почти в 2 раза больше ДТП отмечается на дорогах города, чем в обычный день», — говорится в сообщении ЦОДД.

«На рост аварий повлияло ухудшение погодных условий — температура ниже нуля градусов, снег. Многие водители не послушались наших рекомендаций, и мы видим, что большинство аварий происходит именно из-за того, что автомобили на летней резине», — добавили в центре.

По состоянию на 18.45 в городе наблюдаются пробки в 9 баллов. На большинстве вылетных магистралей происходят массовые аварии, с участием двух-трех автомобилей.