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В Москве из-за плохой погоды вдвое увеличилось число ДТП 

Rambler News Service + ещё 3 15 часов назад
В Москве вдвое увеличилось число ДТП
Фото: ТАСС
Количество аварий на дорогах Москвы в среду выросло почти в 2 раза из-за ухудшения погодных условий, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
«В Москве сегодня резко увеличилось количество мелких аварий — почти в 2 раза больше ДТП отмечается на дорогах города, чем в обычный день», — говорится в сообщении ЦОДД.
«На рост аварий повлияло ухудшение погодных условий — температура ниже нуля градусов, снег. Многие водители не послушались наших рекомендаций, и мы видим, что большинство аварий происходит именно из-за того, что автомобили на летней резине», — добавили в центре.
По состоянию на 18.45 в городе наблюдаются пробки в 9 баллов. На большинстве вылетных магистралей происходят массовые аварии, с участием двух-трех автомобилей.
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Теги:
ДТП , Бортжурнал
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