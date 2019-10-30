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Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика признал ошибку 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика признал ошибку
Фото: РИА Новости
Судебно-медицинский эксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о сбитом полицейским мальчике, признал, что ребенок был трезв. Об этом сообщает RT.
Отец первого «пьяного» мальчика сделал заявление
Представитель семьи погибшего сообщил, что Насонов и его руководитель на допросе в СК признали, что этиловый спирт в крови ребёнка появился из-за неправильного хранения в морге, который не был оборудован холодильными камерами. Семья подала заявление в СК и прокуратуру с требованием привлечь Насонова к уголовной ответственности по статье «Халатность».
Ранее Сергей Насонов заявлял, что ошибка в заключении судмедэкспертизы исключена. Он предположил, что ребенок мог случайно выпить алкогольный напиток.
В июле в Кировской области был насмерть сбит автомобилем 6-летний мальчик, который выехал на велосипеде на проселочную дорогу. За рулем автомобиля находился действующий сотрудник полиции — оперативный дежурный дежурной части ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский». Экспертиза показала наличие в крови погибшего ребенка 0,51 промилле алкоголя. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу и взял расследование дела под личный контроль.
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Теги:
ДТП
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