Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика признал ошибку

Судебно-медицинский эксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о сбитом полицейским мальчике, признал, что ребенок был трезв. Об этом сообщает RT.

Представитель семьи погибшего сообщил, что Насонов и его руководитель на допросе в СК признали, что этиловый спирт в крови ребёнка появился из-за неправильного хранения в морге, который не был оборудован холодильными камерами. Семья подала заявление в СК и прокуратуру с требованием привлечь Насонова к уголовной ответственности по статье «Халатность».

Ранее Сергей Насонов заявлял, что ошибка в заключении судмедэкспертизы исключена. Он предположил, что ребенок мог случайно выпить алкогольный напиток.

В июле в Кировской области был насмерть сбит автомобилем 6-летний мальчик, который выехал на велосипеде на проселочную дорогу. За рулем автомобиля находился действующий сотрудник полиции — оперативный дежурный дежурной части ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский». Экспертиза показала наличие в крови погибшего ребенка 0,51 промилле алкоголя. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу и взял расследование дела под личный контроль.