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Автомобиль с крымскими чиновниками перевернулся под Москвой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 25 минут назад
Крымские чиновники перевернулись на авто под Москвой
Фото: РИА Новости
В результате ДТП под Москвой погиб глава МИАЦ Республики Крым Иван Сагайдак, пострадали первый замминистра здравоохранения Крыма Валентин Савченко и и.о. замглавы управления стратегического развития здравоохранения Илья Турчиненко.
ДТП произошло на трассе М11 по дороге из аэропорта 29 октября, передает Пятый канал.
Савченко был за рулем машины. Он не справился с управлением, машина врезалась в отбойник и перевернулась, передает РЕН ТВ.
Сагайдак находился на заднем сиденье, он умер от полученных травм.
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Теги:
ДТП , РЕН ТВ
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