Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Погибший и раненые: Крымские чиновники попали в ДТП в Подмосковье 

Рамблер + ещё 6 21 минуту назад
Крымские чиновники перевернулись под Москвой
Фото: РИА Новости
Три крымских чиновника попали в ДТП в Московской области, один из них погиб. Об этом ТАСС рассказал собеседник в правоохранительных органах.
Авария произошла 29 октября на трассе М-11. В автомобиле находились первый заместитель главы Министерства здравоохранения Крыма Валентин Савченко, начальник управления стратегического развития республиканского Минздрава Илья Турчиненко и руководитель Крымского информационно-аналитического медицинского центра Иван Сагайдак.
Машина принадлежит Савченко, он ею и управлял. В какой-то момент чиновник не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником. Сам он, а также Турчиненко в результате ДТП пострадали, а Сагайдак погиб. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
«ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации», — подчеркнули в агентстве.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Улан-Удэ столкнулись внедорожник «Ниссан» и бронетранспортер. Последний двигался в составе организованной колонны, а первый врезался в него в попытке обогнать ее.
Видео дня. Автоманьяк ночью проколол шины более 80 машин
Комментарии4 
Теги:
ДТП , Nissan , Минздрав РФ , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителей автобусов и грузовиков заставят отдыхать
Водителей автобусов и грузовиков заставят отдыхать
Штраф за отсутствие ОСАГО вырастет в семь раз
Штраф за отсутствие ОСАГО вырастет в семь раз 3
Полицейские устроили погоню и ранили двоих детей
Полицейские устроили погоню и ранили двоих детей 78
Renault выпустит «заряженную» версию электрокара Zoe
Renault выпустит «заряженную» версию электрокара Zoe
Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика признал ошибку
Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика признал ошибку 55
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
00:44
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
ДТП
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
00:19
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
ДТП
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Автоледи переехала сама себя
01:09
Автоледи переехала сама себя
ДТП
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
01:03
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
Другое ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение