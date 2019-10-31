Крымские чиновники перевернулись под Москвой

Погибший и раненые: Крымские чиновники попали в ДТП в Подмосковье

Три крымских чиновника попали в ДТП в Московской области, один из них погиб. Об этом ТАСС рассказал собеседник в правоохранительных органах

Авария произошла 29 октября на трассе М-11. В автомобиле находились первый заместитель главы Министерства здравоохранения Крыма Валентин Савченко, начальник управления стратегического развития республиканского Минздрава Илья Турчиненко и руководитель Крымского информационно-аналитического медицинского центра Иван Сагайдак.

Машина принадлежит Савченко, он ею и управлял. В какой-то момент чиновник не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником. Сам он, а также Турчиненко в результате ДТП пострадали, а Сагайдак погиб. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации», — подчеркнули в агентстве.