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В Минздраве Крыма подтвердили гибель директора крымского медцентра 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
В Минздраве Крыма подтвердили гибель чиновника в ДТП
Фото: РИА Новости
Директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра Иван Сагайдак погиб в результате ДТП в Подмосковье. Об этом в четверг сообщил ТАСС замминистра здравоохранения Республики Крым Николай Деркач.
Ранее в четверг источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что первый заместитель главы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Московской области на своем автомобиле. По словам источника, в результате ДТП Сагайдак погиб, еще два человека пострадали, среди них начальник управления стратегического развития Минздрава Илья Турчиненко.
"Гибель Ивана Сагайдака мы подтверждаем, действительно, к сожалению, это так. Обстоятельства ДТП мы комментировать не можем. Этим занимаются правоохранительные органы. Насколько я знаю, возбуждено уголовное дело", — отметил Деркач.
Он не подтвердил информацию о том, что за рулем мог находиться Савченко.
"Был ли за рулем Савченко, официальной информации у меня нет", — сказал он.
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Теги:
ДТП , Минздрав РФ , МВД , ИТАР-ТАСС
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