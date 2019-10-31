Российских водителей заставят больше отдыхать

С 1 ноября российским водителям автобусов и грузовиков весом более 3,5 тонны запретят находиться за рулем дольше девяти часов в сутки, им нужно будет отдыхать каждые 4,5 часа. ГИБДД Ространснадзор будут штрафовать нарушителей на 1,5-2 тысячи рублей, передает «Коммерсантъ».

Эти правила прописаны в новой версии закона «О безопасности дорожного движения», нормативы времени работы и отдыха будут указаны в ПДД. Кроме того, на личные автобусы и грузовики нужно будет установить тахографы (устройство, предназначенное для регистрации скорости, режима труда водителей). Их стоимость, включая установку, достигает 50 тысяч рублей. Ранее эта обязанность распространялась только на юридических лиц.

Если тахографа не будет, владельца транспортного средства оштрафуют на 3—5 тысяч рублей. Ранее сумма штрафа составляла 1-3 тысячи. Отмечается, что, согласно приказу Минтранса , тахографы можно не ставить на эвакуаторы, бетономешалки, троллейбусы, автомобили для ритуальных услуг, молоковозы, автолавки, транспорт инкассаторов и передвижные телестудии.

При этом «Ъ» пишет, что для того, чтобы закон заработал, надо внести изменения в ПДД и утвердить приказом Минтранса порядок оснащения тахографами автомобилей физических лиц, но таких документов пока нет, и поэтому нормы закона нельзя будет применить на практике.

В Минтрансе заверили, что разработка документов находится в «высокой степени готовности», проект изменения ПДД направлен в правительство, а новые приказы ведомства находятся на регистрации в Минюсте . Согласно им, до 1 марта 2020 года установить тахографы должны будут водители тяжелых грузовиков массой до 12 тонн с двигателями. Последними правило должны выполнять многодетные родители, которые перевозят детей на легких автобусах — они должны будут сделать это до 1 января 2022 года.