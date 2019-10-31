Умер до приезда «скорой»: погиб чиновник из Крыма

Умер до приезда «скорой»: медначальник из Крыма погиб в ДТП

Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники. Официального подтверждения этой информации пока нет. На кадрах видео с места происшествия видно, что автомобиль лежит на боку, перевернувшись. По предварительным данным, чиновник не справился с управлением и врезался в отбойник.

Один человек погиб, еще двое получили ранения в дорожно-транспортном происшествии в Московской области на трассе М11. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Управлявший автомобилем первый заместитель главы минздрава Крыма Валентин Савченко не справился с управлением, после чего врезался в отбойник. На кадрах видеозаписи с места инцидента видно, что автомобиль Land Cruiser Prado 150 лежит, перевернувшись на бок.

Сам водитель выжил, получив ранения. Пострадал также один из пассажиров — начальник управления стратегического развития минздрава Крыма Илья Турчиненко.

Второй пассажир погиб на месте еще до приезда «скорой» — им оказался Иван Сагайдак, директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Аварии на дорогах России не щадят водителей и пассажиров вне зависимости от их служебного положения, возраста, пола и прочих признаков. В середине октября в результате аварии на 433 км федеральной трассы Р-257 в Красноярском крае скончался мэр Абакана Николай Булакин , об этом сообщили на сайте правительства Хакасии. Чиновник находился за рулем внедорожника, автомобиль по неустановленным пока причинам съехал в кювет и столкнулся с деревьями.

Николай Булакин возглавлял администрацию Абакана с 1995 года и несколько раз переизбирался на пост. На кадрах с места происшествия видно, что кузов его черного джипа изуродован практически до неузнаваемости.

За год до этого советник председателя Государственного совета Крыма, бывший министр финансов полуострова Павел Токарев погиб в автомобильной аварии.

«В результате автомобильной аварии трагически оборвалась жизнь Токарева», — говорится в сообщении на сайте Госсовета Крыма. Заслуженный экономист Крыма скончался в возрасте 57 лет.

Высокая смертность на дорогах страны беспокоит Кремль : в конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что уровень смертности на российских дорогах является трагическим.

«Ситуация на дорогах несмотря на определенные улучшения по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много», — подчеркнул российский лидер.

Чиновники высокого ранга гибнут в ДТП не только на российских трассах — в августе в Турции президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели заместителя министра культуры и туризма страны Ахмета Халюка Дурсуна.

Согласно имеющейся информации, ДТП произошло в провинции Ван. Водитель, перевозивший чиновника, не справился с управлением, что привело к тому, что автомобиль перевернулся.

В сентябре прошлого года в ДТП погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулиа — авария произошла на республиканской трассе «Псоу-Ингур». Водитель ВАЗ-21099, находясь под воздействием наркотиков, не уступил дорогу правительственному автомобилю, как того требуют правила дорожного движения, и столкнулся с машиной, в которой находится Гагулиа. Премьер-министр скончался от полученных травм до того, как его смогли доставить в больницу. Правительственный кортеж двигался из аэропорта Сочи. Глава правительства был в составе официальной делегации республики, посетившей Сирию.

Сопровождавшие Гагулиа водитель и охранник получили не опасные для жизни повреждения, после медицинского обследования их отпустили домой.

В октябре 2017 года вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в ДТП недалеко от Бишкека. Автомобиль, в котором находился вице-премьер и его помощник, столкнулся с «КАМАЗом»

«В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомашины. В автомашине находились вице-премьер-министр и его помощник», — сообщили в пресс-службе правительства республики.

В марте 2015 года в Южно-Африканской Республике произошло ДТП, жертвой которого стал министр государственной службы и по административным вопросам Коллинз Чабане, сообщает издание Independent Online.