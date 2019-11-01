В Дагестане в ДТП пострадали пятеро

В Дагестане один человек погиб, пятеро пострадали при ДТП

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Один человек погиб, ещё пятеро пострадали в ДТП с участием трёх легковушек у дагестанского села Коркмаскала, сообщает пресс-служба МВД по республике в Instagram. "По предварительной информации, в ДТП, произошедшем в 21.00 мск на 798-ом километре ФАД "Кавказ" неподалеку от селения Коркмаскала, с участием трех автомобилей, один человек погиб, пять — пострадало", — говорится в сообщении. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, отмечает ведомство.

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