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В Дагестане один человек погиб, пятеро пострадали при ДТП 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
В Дагестане в ДТП пострадали пятеро
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Один человек погиб, ещё пятеро пострадали в ДТП с участием трёх легковушек у дагестанского села Коркмаскала, сообщает пресс-служба МВД по республике в Instagram.
"По предварительной информации, в ДТП, произошедшем в 21.00 мск на 798-ом километре ФАД "Кавказ" неподалеку от селения Коркмаскала, с участием трех автомобилей, один человек погиб, пять — пострадало", — говорится в сообщении.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, отмечает ведомство.
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Теги:
ДТП , МВД
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