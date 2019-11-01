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На Крымском мосту в Москве случилось ЧП 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
На Крымском мосту в Москве случилось ЧП
Фото: РИА Новости
Колесо автомобиля оторвалось на московском Крымском мосту, рассказал агентству «Москва» собеседник в правоохранительных органах.
Крымский мост через Москву-реку — висячий, расположен в центре столицы, соединяет Крымский Вал с Зубовским бульваром.
Сегодня утром по мосту на полном ходу двигался «Хендай», когда колесо автомобиля оторвалось. По словам собеседника «Москвы», водитель не пострадал чудом, а на месте происшествия работают оперативные службы.
Во вторник, как сообщал «Рамблер», на трассе М-11 в Московской области в ДТП попали трое крымских чиновников — замглавы регионального Минздрава Валентин Савченко, начальник управления стратегического развития того же ведомства Илья Турчиненко и глава Крымского информационно-аналитического медцентра Иван Сагайдак.
Савченко не справился с управлением собственным автомобилем и врезался в отбойник, в результате чего пострадал сам, Турчиненко также пострадал, а Сагайдак погиб.
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Теги:
ДТП , Минздрав РФ , МВД , АГН "Москва"
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